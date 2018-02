Transavia-piloten leggen werk neer: 'Ze moesten zich kapot schamen'

De staking heeft gevolgen voor passagiers naar vakantiebestemmingen vanaf Schiphol, Eindhoven Airport en Rotterdam The Hague Airport. Volgens de VNV vertrekken de vandaag geplande vluchten, waarvan 19 op Schiphol, zes vanuit Eindhoven en drie vanuit Rotterdam, niet of met vertraging.



Bij de informatiebalie van Transavia op Schiphol stonden vanochtend vroeg zo'n vijftig gestrande reizigers, meldde de NOS. Van de achttien Transavia-vluchten die van Schiphol zouden vertrekken, is het merendeel geannuleerd. Tot lange wachtrijen heeft de actie op Schiphol, en de andere Nederlandse luchthavens, echter niet geleid. Gedupeerde reizigers kunnen hun ticket omboeken of hun geld terugvragen.



Reizigers werden per mail, de website of telefonisch tijdig op de hoogte gebracht. Op Rotterdam The Hague Airport is het volgens een woordvoerster 'zeker geen chaos'. ,,Reizigers worden hier door Transavia-medewerkers geïnformeerd. Dat heeft de vliegmaatschappij goed georganiseerd. Enkele vluchten zijn vertraagd of geannuleerd en reizigers zijn overgeboekt naar vluchten na het middaguur als de staking voorbij is.''



Volledig scherm Gestrande reizigers in de wachtruimte van The Hague Rotterdam Airport

Niet over rug passagier

In het Radio 1-journaal reageert Transavia-topman Mattijs ten Brink; ,,Dit had niet over de ruggen van die 7.000 passagiers uitgevochten moeten worden'' Ten Brink zegt dat het de bedoeling om na beëindiging van de actie zoveel mogelijk vluchten, die voor vanochtend waren ingepland, toch nog uit te voeren.



Ten Brink zegt dat er door de Transavia-directie pogingen zijn gedaan om met vakbond VNV in gesprek te gaan. Dat aanbod is 'vrij bot van de hand gewezen'. De directeur is wel van mening dat er ruimte voor verbeteringen in het rooster is. ,,We hebben begrip voor onze vliegers, het is een zwaar beroep. Maar ik wil afstand nemen van teksten dat het een rotzooitje zou zijn.''

Betere roosters

Aanleiding voor de actie is een al maanden durend conflict over een nieuwe cao. Het management van Transavia liet een laatste ultimatum van de VNV voorbijgaan, nadat het tevergeefs een tegenbod had gedaan. De pilotenvakbond wijst op het hoge ziekteverzuim, dat met 10 procent 'veel hoger ligt dan bij andere maatschappijen', aldus een woordvoerder. VNV eist daarom naast een 'bescheiden' loonstijging vooral betere roosters, meer grip op de eigen vrije tijd en een goede beroepsongeschiktheidsregeling.



Vakbond FNV Luchtvaart zegt het te betreuren dat passagiers de dupe zijn, maar schaart zich achter de pilotenstaking. Bestuurder Birte Nelen noemt de actie een ‘gerechtvaardig middel’. ,, Dat doe je niet voor je lol, niet als werknemer op de grond en niet in de cockpit. Het is een laatste redmiddel in een strijd om eerlijke arbeidsvoorwaarden die in evenwicht zijn met de huidige goede situatie van het bedrijf.’’

Deksel op de neus

Nelen stipt aan dat, naast de piloten, ook het grondpersoneel van Transavia al ruim een jaar op afspraken over minder werkdruk, gezondere roosters en een loonsverhoging, wachten. ,,De vertragingstactiek van de directie komt iedereen op de grond en in de lucht de keel uit. Wie blijft vertragen en uitstellen, krijgt vroeg of laat het deksel op de neus’’, aldus de vakbondsbestuurder.



De bond stelt dat het Transavia, na jaren van ‘zwaar weer’ waarin het personeel veel inleverde, nu weer voor de wind gaat. ,, Het gaat beter dan ooit met Transavia en de vliegtuigen zitten stampvol. 2017 was een topjaar voor Transavia. De laatste loonsverhoging dateert van april 2013. Het is een kwestie van geven en nemen, het is nu tijd voor een cao-akkoord dat tegemoetkomt aan de toegenomen werkdruk.'

Weinig begrip