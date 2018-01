Transporteurs blij met Belgische maatregelen tegen migranten

Volgens de zegsman krijgt TLN signalen dat ook Nederlandse chauffeurs in België het slachtoffer worden van al te enthousiaste migranten die illegaal het kanaal willen oversteken naar Engeland. ,,Helaas beschikken we niet over precieze cijfers’’, zegt Snijders.

Spoedoverleg

Volgens TLN doen zich dergelijke excessen niet voor in Nederland. Snijders: ,,We hebben dit nog niet meegemaakt in Nederland. Wel kennen we de ladingdiefstallen. Op het traject van de Rotterdamse haven naar Duitsland hebben we daarom een proef gedaan met slim cameratoezicht. Het aantal diefstallen zakte toen tot praktisch nul en in die paar gevallen die zich voordeden, konden de daders worden gepakt. We pleiten daarom voor een structurele oplossing.’’