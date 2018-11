Travelbird maakt doorstart onder Britse vleugels

De reisorganisatie werd vorige week failliet verklaard. Begin deze maand werd al uitstel van betaling aangevraagd, nadat het de Amsterdamse onderneming niet lukte om snel extra noodzakelijke financiering te regelen. Volgens de curator waren er meerdere kandidaten in beeld voor een doorstart. De keuze is gevallen op Secret Escapes Group.

De curator spreekt van ,,de best beschikbare oplossing’’, gezien de zeer moeilijke omstandigheden waarin Travelbird was geraakt. Volgens hem is het voormalige personeel van TravelBird over het algemeen zeer jong en mobiel. Veel zouden ook al ver zijn met het vinden van een andere baan. Over de verkoopprijs en voorwaarden van de doorstart, doet de curator geen mededelingen.