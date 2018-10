TravelBird op randje van faillissement

Travelbird bevestigde toen dat er sprake was van betalingsvertragingen, maar verwachtte dat de problemen eind deze maand zouden zijn opgelost. Dat is duidelijk niet gelukt. ,,Door seizoensfluctuaties is er de afgelopen maanden een achterstand in betalingen aan partners ontstaan en is TravelBird actief op zoek gegaan naar extra financiering. Helaas is dat niet tijdig gelukt”, zo schrijft het in een persbericht.