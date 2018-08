Trump onderzoekt overstap bedrijven van kwartaal- naar halfjaarcijfers

Beleggers­con­gres over cannabis: hier gaat het over wietchoco­la en wietdrank­jes

14:16 In het EYE Filmmuseum in Amsterdam vindt volgende maand een beleggerscongres plaats dat helemaal is gewijd aan cannabis. Volgens de organisatoren is dat voor het eerst in Europa. Het verwerken van wiet in drankjes of chocola is bijvoorbeeld een trend die grote investeringskansen zou bieden.