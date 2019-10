Trump stelt verdere verhoging tarieven voor Chinese producten uit

Maaltijdbezorging Hoe Uber Eats de strijd aangaat met Thuisbe­zorgd

13 oktober Maaltijdbezorger Uber Eats is in ons land aan een stevige opmars bezig. Alleen al dit jaar sloten zich duizend restaurants aan bij de bezorgdienst. Vooral in de grote steden horen de koeriers met de groene thermostassen op hun rug inmiddels bij het straatbeeld. Uitbreiding is nodig om niet onder te sneeuwen in de moordende concurrentiestrijd met Thuisbezorgd.nl en Deliveroo.