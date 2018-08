Trumps 'moslimban' treft ook chipmachinemaker ASML: werknemers komen VS niet binnen

Voor werknemers uit landen als Somalië, Iran en Syrië is het momenteel zo goed als onmogelijk om de Verenigde Staten binnen te komen. Ook ASML heeft last van de door president Trump ingestelde moslimban. De Veldhovense chipmachinebouwer noemt het inreisverbod 'heel erg vervelend'. Juristen van het concern houden de laatste ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Dat doen ook de specialisten van medisch concern Philips, de Eindhovense chipmaker NXP en werkgeversorganisatie VNO-NCW, zo blijkt uit navraag. Een woordvoerder van VNO-NCW bevestigt dat diverse werkgevers al hun zorgen hebben geuit over de Amerikaanse maatregelen. De afgelopen tijd hebben diverse werknemers van ASML hun reisplannen naar de Verenigde Staten voor onbepaalde tijd moeten uitstellen. Het bedrijf heeft een bescheiden groep werknemers in dienst met de Iraanse, Somalische, Syrische, Venezolaanse of Jemenitische nationaliteit. Samen met Noord-Korea en Libië landen die zijn getroffen door de aangescherpte inreisregels van Trump. De wet kreeg al snel de bijnaam 'moslimban', omdat er nadrukkelijk moslims mee zouden worden getroffen.

Wereldwijde kantoren en klanten

ASML is in de VS actief op vijftien plekken, waaronder in Chandler (Arizona) waar het Amerikaanse hoofdkantoor is gevestigd, Wilton (Connecticut) en San Jose (California). ,,ASML is afhankelijk van de mogelijkheid om werknemers naar wereldwijde kantoren en klanten te kunnen laten afreizen", laat een woordvoerder van het Veldhovense hoofdkwartier desgevraagd weten.



Bij ASML werken wereldwijd meer dan 20.000 mensen. Dat is een smeltkroes van verschillende achtergronden die in meer dan zestien landen en 60 kantoren samenwerken. ,,We geloven dat die smeltkroes onze innovatie ten goede komt, want verschillende perspectieven leiden tot betere resultaten. Ook onze klanten zitten overal ter wereld, waaronder in de VS", aldus de zegsman.