Turkse munt gaat door het putje, wat is er loos?

ONLINERuzie met de VS om een dominee, toenemende macht van Erdogan en een al jaren weinig evenwichtig economisch beleid. Zie hier de drie giftige factoren die nu tot een forse valutacrisis in Turkije leiden. De lira raakte in een week een derde van zijn waarde kwijt.