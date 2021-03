Tuur Elzinga wordt de nieuwe FNV-voorzitter

De 51-jarige Elzinga was de afgelopen jaren hét gezicht van FNV bij de onderhandelingen over het nieuwe pensioenstelsel. Behalve Elzinga had ook Kitty Jong (56) zich kandidaat gesteld voor de komende termijn.

Quote We geven niks weg, maar als je het gesprek niet eens aangaat dan kún je alleen maar verliezen Tuur Elzinga, nieuwe FNV-voorzitter Het contrast tussen de twee kon bijna niet groter. Jong wilde minder compromissen sluiten met kabinet en landelijke werkgeversorganisaties en meer de barricades op, Elzinga vindt samenwerking juist essentieel om de doelen van de FNV te bereiken. ,,We geven niks weg”, zei hij daarover, ,,maar als je het gesprek niet eens aangaat, dan kún je alleen maar verliezen.”



Elzinga heeft twee speerpunten: meer vaste banen en een hoger minimumloon. Het minimumloon moet van 10 naar 14 euro per uur. Ook wil hij dat de AOW en andere uitkeringen met 20 procent omhooggaan. ,,Dat is goed voor de mensen aan de onderkant, hun koopkracht stijgt. Het is ook goed voor de lokale economie, want de mensen besteden dat geld in de lokale winkels’’, zei hij in een eerder interview.

Rekening

Hoge inkomens en grote bedrijven moeten volgens hem die rekening gaan betalen. Na miljarden aan noodsteun te hebben ontvangen, moeten zij een eerlijk deel van de rekening betalen, klinkt het.

Verder wil hij korte metten maken met de flex- en lagelonenverslaving in ons land. ,,Na de vorige recessie is de groei in arbeid vooral veroorzaakt door uitzendbanen en flexibele werknemers. Inmiddels is links en rechts het er wel over eens dat we daarin te ver zijn doorgeschoten’’, zei hij eerder. ,,We moeten socialer uit de crisis.”

Onderhandelaar

Elzinga staat vooral bekend als ervaren onderhandelaar en strateeg. Illustratief is: nadat de gesprekken over de pensioenen in 2017 een paar maanden stillagen, besloot hij buiten de Sociaal-Economische Raad (SER) om de werkgevers op te zoeken. Die bleken open te staan voor nieuwe gesprekken. De uitkomst van het akkoord in 2019 kon uiteindelijk op steun van driekwart van de FNV-leden rekenen.

Behalve vakbondservaring heeft hij ook politieke ervaring als Eerste Kamerlid voor de SP, wat hij negen jaar was. In 2012 stond hij aan het roer van de omvorming van de vakbond, een fusie waarin de grootste afzonderlijke FNV-bonden samengingen.

Ongeveer een miljoen leden van FNV en aangesloten vakbonden konden de afgelopen weken hun stem uitbrengen. Aan het begin van de week hadden al bijna 120.000 leden hun stem uitgebracht.

Volledig scherm Kitty Jong van de FNV © ANP

