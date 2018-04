Twee jaar cel voor witwassen 1,7 miljoen aan bitcoins

Crimineel geld

De Enschedeër was één van de klanten. Tussen 1 januari 2014 en 29 september 2015 wisselde hij regelmatig grote hoeveelheden bitcoins in bij de handelaren. In totaal ging het om meer dan 1,7 miljoen euro en volgens de rechtbank was dat grotendeels afkomstig uit criminele activiteiten. De Enschedeër zelf verklaarde dat hij het digitale geld had gewonnen met online gokken en met zijn handel in hennepzaadjes en ‘magic truffels’, paddenstoelen met een hallucinerend effect.