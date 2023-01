Twee op de drie Nederlanders hebben geen flauw benul van energieverbruik

Het eigen verbruik in de gaten houden is niet heel ingewikkeld. Via de app van het energiebedrijf is te zien wat het verbruik per jaar, maand, week, dag of zelfs per uur is. Wie minder details wil, of geen slimme meter heeft, kan ook de laatste jaarrekening erbij pakken. Dan is meteen te zien of het verbruik hoger of lager is dan de hoeveelheden die genoemd worden voor het prijsplafond.