Twitter-topman Dorsey en rapper Jay-Z richten bitcoin-fonds op

Die hoeveelheid van de cryptovaluta was vrijdag ongeveer 19,8 miljoen euro waard. De trust die met dat geld wordt opgezet komt niet onder controle van de oprichters, aldus Dorsey. Hij voegde daaraan toe dat hij bitcoin-ontwikkelingsteams wil gaan opzetten in Afrika en India. Dorsey is op zoek naar drie bestuursleden en zette een link online zodat mensen kunnen solliciteren. Missie: ,,De bitcoin de valuta van het internet maken.’’

De bitcoin, die sinds 2009 bestaat, stijgt sinds maart in rap tempo. In die maand was de digitale munt nog zo’n 5000 dollar (ongeveer 4100 euro) waard. Inmiddels is dat bijna het tienvoudige. Tesla kondigde deze week aan dat het 1,5 miljard dollar (ongeveer 1,2 miljard euro) gaat investeren in digitaal geld. Ook wil het bedrijf betalingen in cryptovaluta voor aankopen van elektrische auto’s gaan accepteren.