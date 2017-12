Uber beschuldigd van spionage, omkoping en diefstal

Amerikaanse inlichtingsdiensten onderzoeken al maanden of Uber met speciale software illegaal gegevens van concurrenten probeerde te achterhalen. Uber is op dit moment in een rechtszaak verwikkeld met Alphabet-dochter Waymo, die zich bezighoudt met zelfrijdende auto's.



Waymo beschuldigt Uber ervan gevoelige bedrijfsinformatie te hebben gestolen. Uber zou onder meer gebruik hebben gemaakt van hacken, omkoping en mensen die zich voordeden als taxichauffeurs om zo gevoelige informatie los te peuteren over rivalen.



Deze informatie werd vervolgens doorgespeeld naar de voormalige topman van Uber, Travis Kalanick. Uber zegt in een reactie dat als er in het verleden al sprake was van spionage van concurrenten, hiermee onder het nieuwe management is gestopt.