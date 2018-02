Uber boekt overwinning in Frankrijk

Taxiplatform Uber heeft vandaag in Frankrijk een belangrijke overwinning behaald. Een rechter in Parijs bepaalde dat een chauffeur niet kan claimen dat hij werknemer is van Uber, maar als zelfstandig ondernemer diensten voor het bedrijf verrichtte. De uitspraak is belangrijk voor Uber, dat in Frankrijk al lang onder vuur ligt.

Florian Menard vertrok in 2016 bij Uber, nadat hij in ongeveer twee jaar tijd meer dan 4.000 ritten namens het bedrijf had gereden. Hij eiste daarop zijn vakantiegeld, een ontslagvergoeding en een onkostenvergoeding omdat hij wilde dat hij voor de duur van die jaren als werknemer werd gezien.

Maar het arbeidsgerecht in Parijs vindt nu dat de man geen poot heeft om op te staan. Want hij had ,,alle vrijheid om te werken wanneer hij dat wilde. Zijn dagindeling kon hij zelf bepalen. Die vrijheid zorgt ervoor dat meneer niet beschouwd kan worden als een werknemer'', aldus de uitspraak van de rechtbank.

Uitbuiters

Voor Uber is de uitspraak een overwinning. Niet alleen de 'gewone' taxibedrijven, maar ook de vakbonden noemen het platform uitbuiters, die de gewone taximarkt ontwrichten. Een woordvoerder van Uber stelt daarom opgelucht dat ,,duizenden chauffeurs werken met de app, omdat die hun in staat stelt om te bepalen of, en wanneer ze willen werken. Deze uitspraak bevestigt dat die keuzevrijheid wel degelijk bestaat. De chauffeurs worden betaald per rit en zijn freelancers, niet in dienst van Uber.''