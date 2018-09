Uber treft grootste schikking ooit voor lekken van klantinfo na hack

'Herstel in winkelstra­ten buiten de grote steden nog amper te merken'

25 september Het herstel in de Nederlandse winkelstraat is buiten de belangrijkste binnensteden en winkelcentra nog amper zichtbaar. Snoeien in het winkelbestand is in veel gemeenten nog steeds noodzakelijk. Centra zouden daar 'compacter' moeten worden om succesvol te zijn, constateert makelaarsorganisatie Dynamis.