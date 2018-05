Uber verzekert chauffeurs tegen zwangerschap, ook de mannen

Met de compensatie maakt Uber het aantrekkelijker voor chauffeurs om te rijden en lijkt het bedrijf ook tegemoet te komen aan de kritiek in Nederland en Europa. In veel landen lag de dienst afgelopen jaren onder vuur omdat het regelgeving zou ontwijken. Uiteindelijk bepaalde het Europese Hof dat Uber een taxibedrijf en geen digitale bemiddelingsdienst is en aan toepasselijke wetgeving moet voldoen.



In thuisland VS raakte Uber verder in opspraak door verhalen over een seksistische werkcultuur. Uiteindelijk kostte dat oprichter en ceo Travis Kalanick vorig jaar zomer de kop.



In een blog betuigt topman Dara Khosrowshahi, sinds augustus 2017 de nieuwe ceo, spijt dat het zijn chauffeurs afgelopen jaren heeft verwaarloosd. Onze chauffeurs en koeriers vormen het hart van Uber, schrijft Khosrowshahi. ,,Maar geleidelijk zijn we het zicht daarop kwijt geraakt. We focusten ons te veel op groei en niet genoeg op de mensen die deze groei mogelijk maakten. We noemden chauffeurs partners, maar handelden niet altijd daarnaar.''



Verder lezen na de foto