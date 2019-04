Uitvaartpolis vaak zoek, verzekeraars miljoenen rijker

Ruim twee derde van de volwassen Nederlanders bezit een uitvaartverzekering, meestal voor een bedrag tussen de 5.000 en 10.000 euro. Vaak is dat bedrag al jaren voor het overlijden via premies bij elkaar gespaard. ,,Voor familie is daardoor vaak niet te achterhalen, bijvoorbeeld via bankafschriften, of hun dierbare verzekerd is’’, zegt Leon Schouten, directeur van Uitvaartverzekeringwijzer.net, een online vergelijker en informatieplatform voor uitvaartpolissen. ,,Zij laten daardoor duizenden euro's liggen.’’



Een inventarisatie onder uitvaartondernemers onthult dat het om tienduizenden polissen moet gaan. ,,En dat is een conservatieve schatting’’, aldus Schouten.



Uitvaartverzorgers bevestigen het probleem. ,,Er blijft heel wat geld aan de strijkstok van verzekeraars hangen, daar ben ik 100 procent zeker van’’, zegt Dineke de Ruiter, uitvaartondernemer in Gelderland. ,,Veel polissen zijn al lang afbetaald en belanden in een la. Kinderen hebben dan geen idee dat vader of moeder verzekerd was.” Wat ook niet meehelpt, is dat talloze uitvaartverzekeraars door de jaren heen zijn overgenomen of gefuseerd.

Polisoverzicht

Uitvaartverzekeringwijzer.net vindt dat verzekeraars zoals Yarden en Monuta meer kunnen doen om nabestaanden te achterhalen. ,,Ardenta geeft het goede voorbeeld, dat heeft sinds kort een speciale afdeling om nabestaanden van oude polissen te achterhalen’’, zegt Schouten.



Om een oplossing te vinden is Uitvaartverzekeringwijzer.net een online petitie begonnen. ,,Wij willen dat nabestaanden direct na het overlijden van een dierbare toegang krijgen tot een overzicht waarop alle lopende polissen te zien zijn, net als bij het pensioenoverzicht’’, zegt Schouten. Politiek Den Haag moet dat regelen.



De speciale desk van het Verbond van Verzekeraars waar nabestaanden kunnen aankloppen met de vraag of er een polis is, biedt geen soelaas. Een antwoord vergt vaak maanden. Ook kennen veel Nederlanders die mogelijkheid niet. ,,Nabestaanden willen direct na het overlijden weten of er een polis is. Het is vervelend als achteraf blijkt dat er geld was voor een mooiere, royalere begrafenis of crematie.’’



Volledig scherm Een begrafenis in Leusden. © Erik van 't Woud

Niet haalbaar

Het Verbond van Verzekeraars zegt voorstander van een verzekeringsoverzicht te zijn, maar stelt dat dit technisch voorlopig niet haalbaar is. ,,Wat wel enorm helpt, is als wij een signaal krijgen wanneer iemand overlijdt’’, zegt woordvoerder Oscar van Elferen. ,,Dan kunnen we gericht zoeken. Het ministerie van Binnenlandse Zaken staat ons dat niet toe, het is in strijd met privacyregels.’’