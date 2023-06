Ultieme poging Nederlandse gemeenten om mensen met laag inkomen aan koopwoning te helpen

In een uiterste poging roepen Nederlandse gemeenten de Tweede Kamer op om alsnog in te stemmen met een omstreden wetsvoorstel, dat mensen met een lager inkomen een grotere kans zou geven op een koopwoning.

,,Je wilt alles doen om mensen iets meer kans te geven op een eigen huis’’, zegt Ani Zalinyan, wethouder in Heemskerk die namens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) het woord voert. Mocht de wet toch worden ingevoerd, dan krijgen gemeenten de mogelijkheid om bestaande koopwoningen die onder 355.000 euro verkocht worden alleen toe te wijzen aan mensen met een laag of middeninkomen. Wie te veel verdient, krijgt geen woonvergunning en mag dus zo’n huis niet bewonen, zo is de strekking van de wet.

Wethouders door het hele land zijn daar groot voorstander omdat ze vaak zien dat mensen met een laag of middelbaar inkomen het afleggen tegen mensen met een hoog inkomen. Zalinyan: ,,Ik krijg mails van inwoners die zelf geen huis kunnen vinden. Of ouders wiens zoon of dochter van 28 jaar noodgedwongen thuis moet blijven wonen omdat er geen huizen zijn te vinden of die telkens worden overboden. De levens van die mensen staan stil.’’

Onverwachts

Het wetsvoorstel van woonminister Hugo de Jonge is er gekomen op aandringen van Nederlandse gemeenten. Lange tijd leek het plan te kunnen rekenen op een meerderheid in de Tweede Kamer, maar onverwachts heeft oppositiepartij PVV zijn goedkeuring ingetrokken. PVV-Kamerlid Kops noemde het plan in eerste instantie goed voor ‘doodnormale hardwerkende Nederlanders’.

Later maakte hij bekend dat zijn partij de wet toch niet zal steunen als die ook voor bestaande koophuizen gaat gelden. Volgens Kops is ‘de PVV erop tegen dat gemeenten bepalen aan wie je je huis mag verkopen’. Zonder steun van de PVV kan dat onderdeel van de plannen van De Jonge hoogstwaarschijnlijk niet op voldoende steun rekenen.

Dat is een domper voor Zalinyan en andere wethouders met de woonportefeuille in hun takenpakket. ,,Ik voel me vaak machteloos, want ik wil graag helpen omdat ik weet hoe belangrijk een eigen huis is. Mensen die dat op orde hebben, kunnen vooruit met hun leven.’’

We kampen met een wooncrisis. Hoe is deze ontstaan en belangrijker nog, hoe lossen we het op? (video):

Eigendomsrecht

Critici van de wet zeggen dat een overheid niet op die manier mag ingrijpen bij de verkoop van een woning. Daarmee zou de overheid tornen aan het eigendomsrecht van woningbezitters. Ook de Raad van State heeft gezegd dat de overheid niet zomaar mag beslissen wat iemand met zijn eigendom doet.

Volgens Zalinyan wordt de wet niet altijd goed uitgelegd: ,,Iedereen mag de vraagprijs vragen die hij of zij wil. Alleen als de verkoopprijs onder die 355.000 euro komt, zou de nieuwe wet in werking treden.’’ Bovendien is het volgens Zalinyan zo dat niet iedere gemeente gebruik zou maken van de wet.

Het is nu de hoogste tijd dat de overheid woningzoekenden te hulp schiet, aldus de wethouder. ,,Goedkopere woningen zijn schaars, en de rekening van die schaarste komt terecht bij mensen die al minder kansen hadden op een eigen woning: de leraren en politieagenten. En vooral ook jongeren die nu noodgedwongen thuis blijven wonen.’’

Zalinyan wil een laatste oproep aan de politiek doen, en is daarbij ook kritisch op Den Haag. ,,Politici, vaak oudere mensen met een afbetaald huis, hebben geen idee wat het betekent als je geen huis kunt kopen en daarmee geen vrije keuzes kunt maken. Mensen blijven gedwongen thuis wonen, stellen levensbepalende keuzes uit, zoals het nemen van kinderen. Dit gaat over mensen die dit land draaiende houden.’’

Praat mee.

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen respectvolle reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een gesprek willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.

Bekijk onze populairste nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: