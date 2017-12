Undercoverbeelden tonen dode kippen op eierboerderij

Quote Ons onderzoeksteam vond een stapel van honderden dode kippen op de grond van de stal. Johan Boonstra, voorzitter Ongehoord De activisten filmden 's nachts stiekem op negen eierboerderijen, waarvan de meeste het predicaat diervriendelijk dragen. Het gaat onder meer om een Rondeelstal, een biologisch leghennenbedrijf en stallen met scharrelkippen van LTO-voormannen Eric Hubers en Hugo Bens.



Bij een Rondeel-stal in Barneveld filmden de dierenrechtenactivisten een groep kaalgepikte kippen. Op alle bedrijven lagen volgens hen dode leghennen, soms in staat van ontbinding, tussen hun levende soortgenoten. Op een bedrijf met kooikippen in Limburg nam het aantal dode dieren volgens de actiegroep ‘lugubere proporties aan’. ,,Ons onderzoeksteam vond een stapel van honderden dode kippen op de grond van de stal’’, zegt Johan Boonstra, voorzitter van Ongehoord. ,,Ook in een Beter Leven stal in Oirschot troffen ze een kruiwagen vol dode dieren aan.’’

De beelden zijn 'geen pretje', reageert een woordvoerder van de Dierenbescherming. ,,Maar wij lopen niet weg voor het feit dat het ook in stallen met ons Beter Leven-keurmerk geen kippenhemel is. Doel van ons keurmerk is om stap voor stap naar een betere situatie voor de dieren te gaan. Maar ideaal wordt het nooit. Als je zoveel dieren bij elkaar zet, zijn verwondingen en uitval niet te voorkomen.’’

Pikkende kippen

Dat stelt ook landbouworganisatie LTO in een reactie op de beelden. ,,Ook wij schrikken hiervan. Op de beelden zijn dode kippen te zien die al langere tijd in de stal liggen. Dat kan niet’’, zegt Eric Hubers, voorzitter van de vakgroep Pluimveehouderij van LTO.

Los daarvan kun je op een bedrijf met tienduizenden kippen altijd wel een paar dieren vinden waar iets mee aan de hand is, benadrukt de pluimveehouder. ,,Zeker als je `s nachts, als de kippen slapen, met een lamp gaat filmen. Dan raken ze van slag. Overdag verzorgen we de dieren en halen we de dode hennen weg.’’

Gemiddeld haalt 8 procent van de leghennen het einde van hun anderhalf jaar durende loopbaan op een eierboerderij niet. Hoewel kippen op biologische bedrijven meer ruimte en een vrije uitloop naar buiten hebben, sterven juist méér kippen daar vroegtijdig: 10 tot 15 procent. Dat is een gevolg van de aanleg die kippen hebben om elkaar te pikken. Soms tot bloedens toe.

Bij scharrelkippen, in kooistallen en op boerderijen met 1 of 2 Beter Leven-sterren van de Dierenbescherming wordt het puntje van de snavel daarom verwijderd. Bij biologische, Rondeel- en 3 sterrenstallen gebeurt dat niet. Met als gevolg dat kippen elkaar vaker verwonden of zelfs doodpikken.

Gekrenkt

Quote Een keurmerk hoeft niet te betekenen dat de kippen daadwerkelijk een beter bestaan hebben. Johan Boonstra, voorzitter Ongehoord ,,Een keurmerk hoeft dus niet te betekenen dat de kippen daadwerkelijk een beter bestaan hebben’’, zegt Boonstra van Ongehoord. ,,Met ons onderzoek willen we laten zien dat diervriendelijke eierproductie niet bestaat.’’



De eierboeren voelen zich zwaar gekrenkt door de beelden, die volgens hen geen eerlijk beeld geven van de situatie in stallen. Met de montage is gemanipuleerd, zegt pluimveehouders Hugo Bens uit Haps. ,,Ik herken mijn kippen er niet in. Die activisten gaan op zoek naar de enkele kip die er slecht uitziet en deinzen er niet voor terug om kadavers uit tonnen te halen en die op de stalvloer te leggen. Ik heb niks te verbergen. Iedereen is welkom om in mijn stal te komen kijken, zelfs dierenrechtenactivisten. Al kan dat op dit moment helaas niet vanwege vogelgriep.’’

Bezoekverbod

Vanwege de uitbraak van die besmettelijke ziekte geldt momenteel een bezoekverbod in stallen. Om die reden zijn de eierboeren extra verontwaardigd dat de activisten stiekem hun stallen zijn binnengegaan. ,,Met grote risico’s voor de de gezondheid van de kippen en mijn bedrijf. Dit is crimineel gedrag’’, zegt Hubers. Hij wijst erop dat pluimveehouders zich houden aan strenge hygiënevoorschriften, douchen en zich omkleden voor ze de stal betreden. ,,Wij doen elke dag ons best voor de mensen die de voedselproductie aan ons hebben uitbesteed. Met een paar kippen kunnen wij echter geen boterham verdienen. Daarom moeten we duizenden dieren houden. En wij houden van onze dieren. Maar tussen 125.000 kippen kun je er altijd wel een vinden waar wat mee aan de hand is.’’