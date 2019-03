UWV bereidt medewerkers in het hele land voor op leven zonder Intertoys

Uitkeringsinstantie UWV houdt door heel het land bijeenkomsten voor de 3200 ontslagen medewerkers van speelgoedketen Intertoys. Daar krijgen ze informatie over uitkeringen en mogelijke baankansen. ,,Kijk om je heen, is ons advies.”

,,Je zult begrijpen dat de onrust groot is onder het personeel”, vertelt woordvoerder David Brilleslijper van Intertoys. Het is bijna twee weken geleden dat de 3200 medewerkers van Intertoys hun ontslag kregen, vrijwel direct nadat de stekker uit de kwakkelende speelgoedwinkel was getrokken.

Ondertussen zijn de medewerkers nog ‘gewoon’ aan het werk. Deze maand krijgen ze hun geld van het UWV. Hoe het er volgende maand uitziet, is ongewis. Bij een doorstart zal een deel zijn of haar baan kunnen behouden, maar om hoeveel mensen het gaat en wie de (on)gelukkigen zijn, zal de komende weken duidelijk worden. Curatoren zouden op een haar na akkoord zijn met de Portugese investeerder Green Swan maar nieuwe contractonderhandelingen met verhuurders en franchisers zouden langer in beslag nemen dan gedacht.

Op al die zaken wil de Intertoys-zegsman niet ingaan. Wel zegt hij: ,,Buiten de onzekerheid over hun toekomst hebben mensen ook veel praktische vragen over hun vakantiedagen, uitkering en pensioen.” Om in elk geval een deel van die zorgen weg te nemen, is het UWV in samenwerking met Intertoys begonnen met het organiseren van informatiebijeenkomsten door het hele land. ,,We houden totaal zo'n dertig sessies. We willen alle mensen zo goed mogelijk informeren over wat ze te wachten staat. Vorige week vrijdag zijn we ermee begonnen en we gaan nog wel even door”, weet arbeidsmarktdeskundige Rob Witjes van het UWV.

Gewild

Een geruststellende boodschap die de medewerkers te horen krijgen: er zijn genoeg baankansen. In die zin hebben de Intertoys-mensen aanzienlijk betere kaarten dan de duizenden ontslagen medewerkers van V&D drie jaar geleden. In die tijd gingen meer winkelbedrijven over de kop, tegenwoordig schreeuwen winkeliers om extra personeel.

Dat die behoefte aan personeel groot is, bewijzen recente cijfers van het UWV. Alleen al voor de detailhandel verwacht de uitkeringsinstantie dat er dit jaar 200.000 vacatures zullen ontstaan. ,,Mensen die kunnen verkopen, klantgericht zijn, sociaal vaardig én flexibel zijn zeer gewild”, onderstreept de UWV-arbeidsmarktdeskundige. Zijn verwachting is dat de meerderheid van de Intertoys-medewerkers - en dan de groep die vooral relatief jong is en vaak op een tijdelijk contract zit - snel weer aan de bank komt.

De groep waar de arbeidsmarktexpert zich iets meer zorgen over maakt, zijn de mensen die al lange tijd bij Intertoys werken en op een vast contract. ,,Wat je vaak ziet, is dat deze groep zich bijzonder loyaal en verbonden voelt met het bedrijf en dat gevoel schakel je nu eenmaal niet 1-2-3 uit”, weet Witjes. Toch denkt hij: hoe eerder oudgedienden dat omschakelpunt hebben bereikt, hoe sneller ze weer aan de slag kunnen. ,,Er liggen ook voor hen echt kansen", benadrukt hij. Zijn tip? ,,Blijf positief en gemotiveerd en kijk goed om je heen.”