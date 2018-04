Vakantiehuisje in eigen land boeken? Boek voordeliger via het buitenland

Reisbureaus bieden, door slim en groot in te kopen, vakantiewoningen soms goedkoper aan dan aanbieders zelf. Wie bij het eigen reisbureau niet voordeliger uit is, kan ook de internationale route nemen. Buitenlandse websites van vakantieparken, zoals Center Parcs, bieden exact dezelfde accommodatie onder dezelfde voorwaarden aan tegen een scherpere prijs. Zo kan die gewilde cottage via Centerparcs.de mogelijk honderden euro’s goedkoper worden geboekt. Mogelijke verklaring: Duitsland kent geen mei-vakantie, waardoor de vraag naar recreatiebungalows in die periode klein is, met een fors prijsverschil tot gevolg. De Consumentenbond herkent de geluiden, maar deed recent geen onderzoek.

De moeite waard

,,In het verleden constateerden we verschillen die de moeite waard waren als je vliegtickets boekte bij KLM.be’’, laat Gerard Spierenburg weten. ,,Vanaf Antwerpen bijvoorbeeld, waarbij je dan met de trein van Antwerpen naar Schiphol ging.’’ Uit het onderzoek van de bond bleek ook dat wie vertrok uit Brussel of het Duitse Düsseldorf vaak goedkoper uit was dan vanuit Amsterdam.



Spierenburg: ,,Ook bij pakketreizen van reisorganisaties als TUI en Neckermann vonden we via .be- en .de-websites flinke prijsverschillen. Die werden vooral veroorzaakt door afwijkende schoolvakanties in de buurlanden, maar we vonden ook verschillen buiten de schoolvakanties om.’’ Volgens de bond kan ook de grotere Duitse markt de oorzaak van de prijsverschillen zijn.