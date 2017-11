Vakantiehuisje in Turkije blijkt nachtmerrie voor pensionado's

Het dossier kan Corendon een strop van vele tonnen, misschien wel miljoenen opleveren. Maar dat ontslaat het reisaanbieder niet van de verplichting om de woningen voor de afgesproken prijs over te nemen, vindt Mart van Nistelrooij. ,,Dat is nou eenmaal het risico van ondernemen.”



In een reactie stelt Steven van der Heijden, de huidige topman van Corendon, dat de woningen technische mankementen zouden bevatten. ,,Afgesproken was dat de woningen zo goed als nieuw zouden worden opgeleverd. Dat is in deze gevallen niet het geval. Daarom gaan we niet die 25 procent bonus betalen.” De kopers betwisten echter de juistheid van de technische rapporten die Corendon liet opstellen. Zo zouden er foto’s in staan die niet van hun woningen zijn.



De Nederlandse rechter bepaalde in een eerste zitting dat hij bevoegd is over de zaak te oordelen. Een volgende zitting volgt in maart. Van Nistelrooij heeft het gevoel dat Corendon de boel eindeloos vertraagt. ,,Terwijl de afspraak toch heel helder is. Ze moeten gewoon over de brug komen.”