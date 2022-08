Vakbeweging boos op bedrijven: zeven keer meer geld voor aandeelhouders dan voor eigen personeel

Die verhouding is helemaal scheef, aldus een boze Europese vakbeweging. ,,Miljoenen werknemers die vechten om het hoofd boven water te houden zullen deze cijfers maar moeilijk kunnen geloven”, denkt topvrouw Esther Lynch van de Europese vakbondskoepel Etuc. ,,Het is duidelijk, nog steeds, dat er voor rijken andere regels gelden dan voor armen.”

De vakbondskoepel, die 45 miljoen werknemers vertegenwoordigt, roept de Europese regeringen dringend op belastingen in te voeren op buitensporige winsten, plafonds in te stellen voor dividenduitkeringen en cao-overleg te steunen als middel om te zorgen dat ook werknemers een deel van de koek krijgen.

Lynch: ,,Hen wordt verteld dat dit geen tijd voor loonsverhoging is, terwijl aandeelhouders de champagnekurken laten knallen om hun dividenduitkeringen te vieren. Dat is des te erger omdat veel bedrijven met hun inflatie-aanjagende buitensporige winsten ook nog eens de koopkracht van hun eigen werknemers aantasten.” Tegelijkertijd laten ze na om stevig te investeren in hun eigen toekomst, aldus Etuc, want de privé-investeringen blijven nog steeds achter bij het niveau van voor de coronapandemie.

Uit de cijfers van de vakbondskoepel blijkt dat de situatie in Nederland zeker niet gunstiger is dan gemiddeld in Europa. In de EU-27 stegen de dividenduitkeringen gemiddeld 28,7 procent en de lonen dit jaar naar verwachting 3,8 procent bij een inflatie van 9,8 procent. In Nederland stegen de dividenduitkeringen 23,4 procent en de lonen naar verwachting 3 procent bij een inflatie van 11,6 procent. Een gunstige uitzondering op de Europese cijfers is België, waar werknemers dankzij de automatische indexering op een loonsverhoging van 5,9 procent lijken uit te komen.