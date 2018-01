'Vakbond CNV wil rem op arbeidsmigranten'

,,Werkgevers moeten niet met de smoes aankomen dat ze mensen uit het buitenland moeten halen, omdat de arbeidsmarkt zo krap is. Nee en nog eens nee. Er is een enorme groep van 1,2 miljoen mensen die nu nog langs de kant staat, zoals ouderen, arbeidsbeperkten en niet-westerse immigranten, en die aangeeft te willen werken."

Volgens Limmen hebben werkgevers de tekorten zelf veroorzaakt. ,,Dat gejammer over krapte op de arbeidsmarkt komt vooral uit sectoren die er zelf alles aan hebben gedaan om het werken in die sector zo onaantrekkelijk mogelijk te maken. Werkgevers hebben de arbeidsvoorwaarden volledig naar de gallemiezen geholpen."

Tekort in horeca

Volgens Limmen is de horeca daarvan een goed voorbeeld. ,,Juist in die sector, de horeca, die jarenlang geen cao wilde afsluiten, die armzalige arbeidsvoorwaarden kent, waar weinig tot niets aan scholing en ontwikkeling is gedaan, is een tekort aan vakmensen. Boontje komt om zijn loontje. Ga dan nu ook niet jammeren."