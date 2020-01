Vakbond kondigt nieuwe staking bij Lufthansa aan

Louis Vuitton hakt megadia­mant Sewelo in stukken voor sieraden­lijn

16 januari De Sewelo-diamant, met een gewicht van 1758 karaat, is de op een na grootste ooit gevonden. De tennisbalgrote edelsteen werd vorig jaar opgegraven in een diamantmijn in het Afrikaanse Botswana. Luxemerk Louis Vuitton laat er nu de ‘zaag’ in zetten. De Sewelo wordt gekloofd, geslepen, gepolijst en verwerkt in sieraden van Vuitton.