Vakbonden eisen: géén gedwongen ontslagen bij KLM

KLM wil de komende anderhalf jaar 5000 arbeidsplaatsen schrappen, waarvan 1500 via gedwongen ingrepen.

,,Dit is een hard gelag,” zegt secretaris Dario Fucci van de KLM-ondernemingsraad. ,,We hebben de afgelopen jaren ontzettend ons best gedaan het bedrijf gezond te krijgen. Dat wordt binnen een half jaar teniet gedaan.”

,,Het worden pittige tijden en het wordt moeilijk om aan de voorwaarden van KLM te voldoen. Het bedrijf heeft een eenvoudige rekensom gemaakt, maar daarover moet nog overeenstemming komen met de OR. Ik snap hoe ze aan de getallen komen, maar het is aan ons om het belang van de medewerkers tegen dat van het bedrijf af te wegen. Daarover is nog geen overeenstemming met de vakbonden en de ondernemingsraad. Er is nog geen goed gesprek geweest.”

Gedwongen ontslagen

Vakbond FNV houdt, ondanks de plannen van KLM, vast aan de eis dat er in de coronacrisis geen gedwongen ontslagen vallen. De bond is bang dat de maatschappij vrijkomende werkplekken zal opvullen met tijdelijke krachten, mogelijk zelfs flexwerkers die de afgelopen maand door KLM aan de kant zijn gezet.

,,Deze ingreep mag niet leiden tot onzekere contracten,” zegt bestuurder Jan van den Brink. ,,Wij willen geen groei zien van het aantal medewerkers met een flexcontract, terwijl mensen met vaste contracten buiten de deur worden gezet.”

,,Nu we de aantallen gezien hebben, denken we dat de boventalligheid van personeel zeker oplosbaar is via andere wegen dan gedwongen ontslag. We hebben maatwerkoplossingen nodig. We denken aan herplaatsing van werknemers binnen het bedrijf, detachering, vrijwillig deeltijdwerken, onbetaald verlof en omscholing. KLM heeft bevestigd dat zij bereid zijn hierover afspraken te maken.” De maatschappij moet met de bonden nog een sociaal plan opstellen voor de ingrepen.

Drama

,,Het is een drama,” zegt Gertjan Tommel van de Unie. ,,We gaan er alles aan doen om KLM te overtuigen dat gedwongen ontslagen overbodig zijn. Grondmedewerkers en kantoorpersoneel worden het zwaarst getroffen. KLM vindt dat daar te veel mensen werken voor de activiteiten die de komende jaren worden uitgevoerd en dat zulk personeel moeilijk elders in het bedrijf kan worden ondergebracht. De Unie zal zich ervoor inzetten dat mensen kunnen omscholen en met steun van het bedrijf op andere plekken worden ingezet.”

Vakbond CNV vindt de ingrepen niet rechtvaardig verdeeld over de verschillende bloedgroepen binnen de KLM Groep. De bond wil bovendien niet dat KLM’ers die voor ontslag zijn geoormerkt eerst salaris moeten inleveren, zoals het kabinet van KLM heeft geëist, zodat later hun WW-uitkering ook nog eens lager wordt. ,,Dan worden deze mensen dubbel gepakt,” zegt CNV-bestuurder Michiel Wallaard.

Nederland wierp KLM een reddingsboei van ‘2 tot 4 miljard euro’ toe om in de coronacrisis overeind te blijven: