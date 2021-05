Vakbonden: Geef personeel slachthuizen vast contract

In een gezamenlijke brief aan minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) pleiten Kitty Jong (vicevoorzitter FNV) en Piet Fortuin (voorzitter CNV) voor wetgeving die het mogelijk maakt alle flexkrachten in de vleessector in vaste dienst te nemen.

Ze verwijzen daarbij naar Duitsland. Daar verplicht de regering werkgevers na de corona-uitbraak in meerdere vleesfabrieken sinds begin dit jaar hun mensen niet langer op flexbasis te laten werken. De bonden willen dat ook de Nederlandse vleesfabrieken hun medewerkers niet meer via uitzendbureaus laten werken, maar zelf in dienst nemen. In deze sector zijn zo'n twaalfduizend mensen actief.

,,Het is wat ons betreft klaar met pappen en nathouden. Er is wetgeving en dus dwang nodig om de problemen in deze sector aan te pakken, want uit eigen beweging doen de betrokken organisaties veel te weinig. De uitbraak van corona in de slachthuizen heeft de vinger vorig jaar dubbel en dwars op de zere plek gelegd. Er zijn te veel misstanden. Arbeidsmigranten wonen te dicht op elkaar, zijn te afhankelijk van hun baas - het uitzendbureau - die ook huurbaas is en werken te lang door onder vaak onveilige omstandigheden. Als ze een vast contract hebben, verbeteren de arbeidsomstandigheden, zijn ze in ieder geval beschermd als ze voor zichzelf opkomen en verbetert ook het dierenwelzijn. Opdrachtgevers kunnen niet langer wegkijken, want ze zijn zelf verantwoordelijk’’, zegt Kitty Jong.

Arbowet

Fortuin en Jong stellen minister Koolmees voor om de verplichting op te nemen in de Arbowet. ,,Deze wijziging kan binnen drie jaar worden bereikt. De eerste stap is dat de mensen die langer dan een jaar bij dezelfde opdrachtgever werken, per direct een contract krijgen voor onbepaalde tijd tegen minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden. Daarna zou voor 1 juli 2024 iedereen na één jaar werk een vast contract moeten krijgen’’, aldus Fortuin.

FNV en CNV willen dat medewerkers in de vleesindustrie zo snel mogelijk een vast contract krijgen, net zoals in Duitsland.

Volgens zijn collega Jong zijn in Duitsland inmiddels 40.000 werknemers in de vleesindustrie in vaste dienst genomen. ,,Een behoorlijk deel is ook lid van een vakbond geworden en ze durven zich nu ook uit te spreken. Dat moet ook in ons land gebeuren. We krijgen te vaak signalen van intimidatie door met name uitzendorganisaties. Zelf ben ik onlangs ook geïntimideerd door twee louche heren, het waren net Jacobse en Van Es, (typetjes van Van Kooten en De Bie, red.) die onze bemoeienis niet op prijs stelden.’’

Weggehoond

Een groot vleesconcern als Vion gaf eerder aan dat het aanbieden van vaste contracten in Nederland niet nodig is, aangezien de flexwerkers hier al onder een cao vallen. Die opmerking wordt door CNV en FNV weggehoond. ,,Dat is een wassen neus, het is een puinhoop in deze sector, waarbij sprake is van moderne slavernij. De cao wordt nauwelijks nageleefd, er bestaan niet eens ondernemingsraden en wij mogen de werkvloer niet op. Nee, het is echt hard nodig dat er andere maatregelen worden genomen’’, concludeert Fortuin.

Eind vorig jaar nam de Tweede Kamer een motie aan waarin ook wordt opgeroepen tot vaste contracten in de slachtindustrie. Een woordvoerder van het ministerie van Sociale Zaken laat weten dat het onderwerp zeker op de agenda staat.

,,In april hebben zowel minister Koolmees als minister Schouten overleg gevoerd met werknemers en werkgevers over deze kwestie. Binnenkort volgt opnieuw overleg en ondertussen werkt het kabinet aan nieuw beleid op het gebied van de Flexwet.’’ Het ministerie laat weten de wens te begrijpen om flexcontracten terug te dringen. ,,Maar er is ook de behoefte van werkgevers in de slachtindustrie om wendbaar te zijn om zich aan te passen en in te kunnen spelen op veranderende omstandigheden. Kanttekening is dat de rekening van deze flexibiliteit niet bij de werkenden wordt neergelegd.’’

