'Vanuit Korea vlogen we vier uur naar shoppingparadijs Guam’

Ronald is lyrisch over zijn vinding: ‘Dé oplossing voor supermarkt­klan­ten in coronatijd’

15:45 Gaat de uitvinding van Ronald Kleerebezem de wereld veroveren? Hij denkt van wel. Over enkele weken is zijn ‘CGripp’ verkrijgbaar en die moet onbezorgd boodschappen doen in coronatijd garanderen. Ja, ook nu de ergste crisistijd achter ons lijkt te liggen, zegt de ondernemer uit Zwolle. ,,Het is juist onderdeel van de oplossing.”