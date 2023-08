Vastgoedcrisis China breidt zich uit naar meer sectoren

De vastgoedcrisis in China dreigt zich verder te verdiepen. Afgelopen week bleek dat nog een grote projectontwikkelaar en een trustbank in de problemen zitten. En dan gaat het ook nog eens niet goed met de economie.

Vrijdag vroeg vastgoedreus Evergrande in de VS uitstel van betaling aan via een zogeheten hoofdstuk 15-procedure. Deze speciale vorm van surseance betekent dat het bedrijf in de VS beschermd is tegen faillissementsaanvragen van schuldeisers, terwijl het werkt aan een plan voor schuldsanering. Tegelijkertijd geeft het de schuldeisers een garantie dat ze gelijk behandeld worden als een herstructureringsplan op tafel ligt.

De projectontwikkelaar zit al ruim twee jaar in acute geldnood, nadat de Chinese overheid de groeiende schulden van vastgoedbouwers besloot te begrenzen. Evergrande, dat een schuld heeft van in totaal 300 miljard dollar, kon de rente op zijn leningen daarna niet meer betalen. Al maanden werkt het aan een schuldsaneringsplan. Eind deze maand wordt het voorgelegd aan schuldeisers, die waarschijnlijk nieuwe leningen worden aangeboden met een langere looptijd, plus aandelen van andere dochterbedrijven.

Immens bedrag

De vastgoedcrisis in China duurt daarmee voort. Vorige week bleek dat ook een ander groot vastgoedbedrijf, Country Garden, de renteaflossing op twee leningen voorbij moest laten gaan. Country Garden heeft weliswaar een schuldenberg die de helft zo groot is als die van Evergrande, maar dat is nog steeds een immens bedrag. Zelfs projectontwikkelaars in staatshanden waarschuwden vrijdag in de aangiften van hun halfjaarcijfers voor grote verliezen.

De vastgoedcrisis lijkt zich langzaam uit te breiden naar andere sectoren. Zo zijn er in Chinese media berichten dat een grote trustbank, Zhongzhi Enterprise Group, zijn klanten de rente niet meer uitbetaalt waar ze recht op hebben. De vermogensbeheerder beheert zo’n 137 miljard dollar aan activa, veelal onroerend goed.

Schaduwbanken

De onderneming is wat in de financiële sector een ‘schaduwbank’ heet, een instelling die met geld van welgestelde klanten en investeerders leningen verstrekt tegen vaak hoge rentes. De kopers van deze producten kregen bij een dochterbedrijf van Zhongzhi soms wel 7 procent rente.

Schaduwbanken in China namen afgelopen tien jaar in rap tempo toe, als alternatief middel om via speciale platformen (‘lokale vehikels’) leningen te geven waar lokale overheden vervolgens infrastructuur en vastgoedprojecten mee konden financieren. Volgens persbureau Bloomberg zit 10 procent van de financiering van schaduwbanken in vastgoed. De banken opereren buiten het gewone bankensysteem en hoeven daarom niet aan dezelfde eisen te voldoen als echte banken. Daardoor lenen ze vaak ook aan risicovoller projecten.

Lokale vehikels zijn afgelopen najaar ook ingezet door de overheid om land op te kopen en zo bouwers, maar ook provincies en steden, die sinds de pandemie ook geldtekort hebben, te ondersteunen. Het toont andermaal hoezeer China’s financiële systeem op sommige vlakken met plakband aan elkaar hangt.

Door de vastgoedcrisis komen ook gewone banken krap bij kas te zitten. Hoewel in China de grootste banken, staatseigendom zijn – en dus diepe zakken hebben – zijn er tientallen kleinere, lokale private banken. Vorige zomer stopten huiseigenaren in zo’n vijftig steden tijdelijk met het betalen van hun hypotheek, omdat ze het vertrouwen verloren dat hun huis nog afgebouwd zou worden.

Het verschil met bijvoorbeeld een hypotheek in Nederland is dat in China kopers bij het tekenen van het koopcontract al zo’n 20 tot 30 procent van de aankoopsom moeten betalen. Daarvoor legt niet zelden de hele familie geld bijeen. Het financiële risico voor een bank is daardoor kleiner dan bijvoorbeeld in de VS. Al heeft de Chinese overheid dat bedrag afgelopen jaar verlaagd, net als de hypotheekrente, om meer kopers over de streep te trekken.

Ook banken in verschillende steden zijn zeer soepel met eisen om in aanmerking te komen voor een hypotheek. In een enkel geval kon zelfs een 70-jarige nog een hypotheek afsluiten. Maar kopers houden onder druk van de trage economische groei het geld liever in hun zak. Juli liet opnieuw een daling van de huizenprijzen zien, evenals afnemende investeringen. Daarnaast regent het al weken tegenvallende macrocijfers met afnemende import, export, industriële productie en hogere jeugdwerkloosheid. Dat belooft weinig goeds voor de rest van het jaar.