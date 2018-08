Veel klanten Vodafone kunnen nog steeds niet bellen

Volgens de website allestoringen.nl ontstond de storing om 11.43 uur. Rond 13.20 uur meldde de provider dat de storing was opgelost. ,,De storing werd veroorzaakt door een korte onderbreking in het interne Vodafone-systeem dat er onder meer voor zorgt dat telefoongesprekken bij de juiste persoon uitkomen. Dat leidde tot 'file' op het netwerk", aldus een woordvoerder.

Niet alleen het telefoonverkeer is daardoor plat komen te liggen, ook zijn er problemen met mobiel internet en met sms'en. Niet alle klanten hebben er overigens last van, de problemen zijn verspreid over heel Nederland. Ook sommige hulpdiensten hadden er last van. De aanbieder benadrukt dat het noodnummer 112 met de mobiele telefoon bereikbaar is.