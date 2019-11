Veel Nederlanders zijn komend jaar meer kwijt aan zorgpremie: 7 manieren om dat te omzeilen

1. Ben je goedkoper uit met je collectieve verzekering?

Ongeveer twee derde van de verzekerden in Nederland is collectief verzekerd. Volgens de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) loont het voor 72 tot 90 procent om over te stappen. De reden: de kortingen op de collectieve verzekering worden gehalveerd van maximaal 10 naar 5 procent.



Iemand die bijvoorbeeld in het Nijmeegse Radboud werkt en 10 procent korting kreeg op zijn basisverzekering, betaalde in 2019 geen 120,95 maar 108,86 euro. De nieuwe premie is in 2020 met 1 euro verlaagd naar 119,95. Maar de korting gaat omlaag naar 5 procent, waardoor de verzekerde uiteindelijk 113,95 euro kwijt is. ,,Dat is dus 5,09 euro méér dan vorig jaar”, benadrukt Jochum Veerman van vergelijker Independer.