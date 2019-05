‘Verbod op asbestdaken is krankzinnig’

Laat mij één rapport zien, zegt Jan van Willigenburg, waaruit blijkt dat mensen asbestkanker kunnen krijgen door een asbestdak op het schuurtje in de achtertuin, of golfplaten op een oude stal op de boerderij. ,,Die rapporten zijn er niet", is hij beslist. En dus, vindt de asbestdeskundige uit Nieuwegein, is het asbestverbod op daken, waarover de Eerste Kamer vandaag stemt, onzinnig. ,,Er is niks dat klopt aan dit plan. Het heeft financieel enorme consequenties en is operationeel volstrekt onhaalbaar. Het is de grootste hoax die je maar kunt bedenken.”