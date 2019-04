Verhuurders gooien prijzen hard omhoog

interactieve kaartDe huurprijzen lopen nu ook in de randgemeenten schrikbarend hard op. Huurstijgingen van 10 procent zijn geen uitzondering, constateert woningplatform Pararius. Een nieuwe huurder betaalt in de vrije sector voor een bescheiden woning van 70 vierkante meter gemiddeld al 1143 euro per maand.

Steden als Schiedam, Haarlem, Almere, Delft en Arnhem hebben één ding gemeen: ze dienen als uitvalsbasis voor mensen die in de grootste steden niet aan een sociale huur- of koopwoning komen en zijn aangewezen op de vrije huursector (huren boven de 720 euro).

Verhuurders weten hier wel raad mee, zo valt op te maken uit de cijfers van Pararius over het afgelopen kwartaal. Schiedam bijvoorbeeld, daar zijn de prijzen het afgelopen kwartaal met gemiddeld 20 procent opgetrokken ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Nieuwe huurders betalen in die gemeente nu gemiddeld 13,73 euro per vierkante meter per maand. Ofwel 961 euro voor 70 vierkante meter.

Een ander voorbeeld is Almere. In die stad zijn de prijzen met 15,2 procent gestegen naar 13,78 euro per vierkante meter per maand. Om een paar andere stijgers uit te lichten: Haarlem (+11,2 procent), Delft (+7,1 procent), Leiden (+8 procent), Arnhem (+12,8 procent). Ter verduidelijking: het gaat hier om een prijsstijging voor nieuwe huurders bij een huurderswisseling en niet om de jaarlijkse huurverhoging voor zittende huurders.

Niet alleen in randgemeenten, maar ook in een aantal provincies buiten de Randstad blijken de huren in de vrije sector flink in de lift te zitten. In Flevoland, Zeeland en Gelderland werden bijvoorbeeld de grootste prijsstijgingen gemeten. In Noord-Brabant betaalden nieuwe huurders 8 procent meer voor een huurwoning, in Zeeland 15,5 procent (gemiddeld 12,94 euro per vierkante meter) en Flevoland 17,2 procent (gemiddeld 13,53 euro per vierkante meter).

Absolute zin

,,De druk op randgemeenten neemt toe door de aanhoudende prijsstijgingen in de grote steden’’, reageert Jasper de Groot, directeur van het woningplatform. Tegelijkertijd nuanceert hij: de stijgingen in Flevoland, Zeeland en Gelderland klinken veel dramatischer dan ze zijn. ,,In absolute zin liggen de huurprijzen onder het landelijk gemiddelde. Friesland en Overijssel behoren met hun prijzen zelfs tot de goedkoopste van Nederland.’’

Illustratief is Friesland. Dat is de enige provincie van Nederland met een gemiddelde vierkantemeterprijs van onder de tien euro. De huurprijzen daalden daar het afgelopen kwartaal met 3,9 procent naar 9,32 euro per maand. Overijssel zat vorig kwartaal met 9,80 per vierkante meter ook nog onder die symbolische grens, maar daar zijn de huren inmiddels opgetrokken naar 10,97 euro.

De bedragen zijn nog altijd peanuts vergeleken met de huurprijs die een nieuwe huurder in Amsterdam betaalt. Voor een woning van 75 vierkante meter dient - met een gemiddelde vierkante meterprijs van 26,39 euro - nu 1980 euro per maand te worden neergeteld. Dat is een stijging van 3,5 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden.

Lees door onder de grafiek.

Grootste steden

Van de vijf grootste steden is Eindhoven overigens koploper qua prijsstijgingen. Daar zijn de huren met 9,7 procent gestegen ten opzichte van dezelfde periode in 2018. Het bedrag komt nu neer op 14,94 euro per vierkante meter per maand. In de andere steden ging het ook hard: in Rotterdam (+8,6 procent naar 16,29 euro per vierkante meter per maand), Den Haag (+4,7 procent naar 15,96 euro) en Utrecht (7,6 procent naar 17,27 euro).

Volgens de cijfers van Pararius stijgen de prijzen in Amsterdam met 3,5 procent minder hard dan het Nederlands gemiddelde. In Nederland ligt de gemiddelde huurprijs op 16,33 euro per vierkante meter per maand, ofwel 1143 euro voor 70 vierkante meter. Dat is een stijging van gemiddeld 4,9 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden.

Voorzichtig positief

Hoewel de huurprijzen relatief hoog zijn, is De Groot gematigd positief. Het lichtpuntje is volgens hem dat nu twee kwartalen achtereen de landelijke gemiddelde huurstijging onder de 5 procent is gebleven. Vorig kwartaal steeg de huurprijs voor het eerst in 3,5 jaar tijd ook al met minder dan 5 procent. ,,De trend van een afzwakkende prijsstijging zet door’’, verwacht hij.

Maar op prijsdalingen hoeven we niet te rekenen, stelt De Groot. ,,Het woningtekort op de koop- en huurmarkt heeft invloed op huurprijzen. Steeds meer mensen wenden zich tot de huurmarkt, omdat ze geen koopwoning kunnen vinden. Dat zie je direct terug in de huurprijzen.’’ Hij besluit: ,,In dat licht valt een stijging van 5 procent nog heel erg mee.’’