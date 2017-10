Verkoop Eneco in de gevarenzone

De verkoop van Eneco is definitief in de gevarenzone gekomen. Donderdagavond heeft ook de gemeenteraad van Leerdam tegen privatisering gestemd. Leerdam heeft slechts een belang van 0,45 procent, maar dankzij deze tegenstem wordt tenminste 25 procent van de Eneco-aandelen niet verkocht.

Dit betekent dat een nieuwe eigenaar geen volledige zeggenschap krijgt, wat de prijs van het energiebedrijf flink doet dalen.

De verkoop leek een gelopen race, maar de laatste weken is het ongemeen spannend geworden. Het was de vraag of het zou lukken om tenminste 75 procent van de aandelen in de verkoop te doen. Want dat levert een bonus op van naar verluidt honderden miljoenen euro’s.

Eneco kan wel drie miljard euro opleveren, dat wordt verdeeld over de 53 gemeenten die eigenaar zijn van het energiebedrijf. Met als spekkoper Rotterdam, dat een belang heeft van 31,6 procent. Een meerderheid heeft inmiddels voor verkoop gestemd.

Maar drie weken geleden diende zich verzet aan, en wel in de Haagse gemeenteraad. De tweede grootste aandeelhouder besloot onverwachts om het belang in Eneco te behouden. De vrees is dat verkoop ten koste gaat van werkgelegenheid en de duurzaamheid. Tot schrik van de voorstanders stemden dinsdagavond ook Delft, Schiedam en Sliedrecht tegen. Hiermee kreeg het kamp van de tegenstanders ineens 24,9 procent van de aandelen in handen.

Cruciale grens

Vanavond is de cruciale grens van 25 procent overschreden. Het laatste zetje is gegeven in Leerdam, waar een ruime raadsmeerderheid (13 tegen, 5 voor) zich uitsprak tegen privatisering. ,,Wat mooi dat we nu boven de grens van 25 procent zitten!’’ reageerde de Leerdamse PvdA-fractievoorzitter Christel van ’t Pad uitgelaten, vlak na de vergadering.

Nu een koper niet in staat is om driekwart van de Eneco-aandelen te verwerven, is het energiebedrijf een minder interessante overnamekandidaat. Want pas met een belang van 75 procent is een nieuwe eigenaar in staat om zelf de statuten te wijzigingen.

De Rotterdamse wethouder Adriaan Visser (financiën, D66), die het verkoopproces leidt, heeft er evenwel nog steeds alle vertrouwen in, liet hij deze week weten. ,,Een meerderheid van de aandeelhouders heeft ingestemd, dus de verkooptransactie wordt gewoon voorbereid.’’

De grens van 75 procent is belangrijk, maar nog niets is definitief, aldus Visser. Hij zegt dat gemeenten later, na de verkiezingen van volgend jaar, alsnog kunnen instappen. ,,Wie nu ‘nee’ zegt, komt niet aan tafel bij de onderhandelingen. Maar een gemeente kan later altijd instappen en het bod accepteren. Stel voor dat het prachtige Eneco wordt gekocht door een ander prachtig duurzaam bedrijf. Dat moet je als gemeente heel sterk in je schoenen staan om nog steeds ‘nee’ te zeggen.’’