Verzekeraar CZ blijft sponsor van Lourdesreizen en wel hierom

Al bijna 75 jaar lang kunnen klanten van CZ op bedevaart naar Lourdes. Ooit vergoedde de verzekeraar de reis volledig, tegenwoordig biedt het een fikse korting. En dat blijft nog wel even zo. ,,Zolang die behoefte bestaat, blijven we dit doen.''

'Een reis maken naar Lourdes. Voor veel mensen is het een lang gekoesterde droom. Maria ontmoeten in de grot van de verschijningen. Een kaars opsteken bij haar beeld'. Dit staat in een advertentie in het jongste blad van Bisdom Rotterdam.

Het is een aankondiging van een reis naar Lourdes in september. Niets bijzonders zou je denken. Jaarlijks trekken massa's mensen naar het Zuid-Franse plaatsje, in de hoop gezegend en gezond terug te keren.

Toch is er met deze advertentie wel iets wonderlijks: zij is van verzekeraar CZ. Verzekerden kunnen – mits ze aan de voorwaarden voldoen – vanaf 230 euro mee naar Lourdes. Voor dat bedrag krijgen ze - aldus de advertentie - een volledige week met volpension in goede hotels en een compleet verzorgd pastoraal programma. En: indien nodig ook met zorg.

Volledig scherm De CZ-advertentie die verscheen in het blad van Bisdom Rotterdam. © CZ

Een koopje, want zo'n reisje kost zo rond de 900 euro. Bizar dat een verzekeraar nog altijd een deel van de kosten vergoedt? Niet echt, verweert Marie-José van Gardingen zich. ,,We bieden al jaren een korting op de Lourdesreis.'' Dat heeft alles te maken met de katholieke roots van de verzekeraar, legt de zegsvrouw van CZ uit. ,,Dit is een erfenis uit ons ziekenfondsverleden.''

Aanvullende verzekering

De verzekeraar bood in een ver verleden zelfs een heuse aanvullende Lourdes-verzekering aan. ,,Die verzekering hebben we al een tijdje niet meer. Toen we ermee stopten, bleef er verzekeringsgeld van klanten over. Dat geld hebben we in een stichting gestopt én dat potje is geoormerkt.'' Anders gezegd: het mag alleen voor reizen naar Lourdes worden gebruikt.

Twee keer per jaar reist nog altijd een groep van zo'n 400 verzekerden met die CZ-korting af naar Lourdes. De bedevaartsreizen hebben de verzekeraars de afgelopen jaren de nodige kritiek bezorgd. In 2012 drong de toenmalige minister van Volksgezondheid, Edith Schippers, er bij de zorgverzekeraars op aan om de vergoeding te staken. Mogelijkheden om ze te dwingen zijn er niet; de verzekeraars bepalen zelf wat ze in hun aanvullende pakket stoppen.

Tijdsgeest

VGZ - eveneens een verzekeraar met katholieke roots - besloot naar aanleiding van de aanhoudende kritiek de stekker uit de sponsoring te trekken. ,,In 2014 zijn we definitief gestopt. We vonden het niet meer passen bij de huidige tijdsgeest'', reageert woordvoerder Dennis Verschuren van VGZ.

Dat punt is dikwijls de revue gepasseerd bij CZ, reageert de zegsvrouw. ,,Tuurlijk, we hebben ons intern vaker afgevraagd: moet je zoiets nog wel willen als verzekeraar? Past het in deze tijd? Sluiten we niet heel veel mensen uit? Het is een moeilijke afweging geweest, maar we hebben besloten om door te gaan. Zolang die behoefte bestaat. Mensen worden er niet beter van, maar het biedt ze wel troost.''

Het potje dat ooit goed gevuld was, is inmiddels zo goed als leeg. En nu dat ze doorgaan, betekent dit dat iedereen die aanvullend verzekerd is, straks meebetaalt aan de Lourdesreizen. ,,Alternatieve geneeswijze zit ook in het aanvullend pakket'', zegt Van Gardingen en vult aan: ,,Ook daar zullen mensen van zeggen: daar heb ik niets mee. We hebben ruim 3 miljoen verzekerden, en het is maar een hele beperkte groep die er gebruik van maakt. Andere verzekerden betalen aan de Lourdesreizen slechts een paar centen mee.''

Wie het idee krijgt om zich nu ook aan te melden om ‘Maria te ontmoeten in de grot van de verschijnen’, komt bedrogen uit. Alleen verzekerden die aan de voorwaarden voldoen, komen in aanmerking voor een vergoeding. En een van die eisen is een doktersverklaring. ,,De reis is niet voor mensen bij wie nu spontaan een kuchje opkomt, hij is alleen voor mensen die ernstig ziek zijn.''