Vicepresident ECB ziet reeks renteverhogingen laatste fase ingaan: ‘Inflatie wordt minder hevig’

Op de financiële markten is de verwachting dat de ECB de rentes nog twee keer, in juni en juli, zal verhogen met een kwart procentpunt. Maar volgens persbureau Bloomberg, dat zich baseert op ingewijden, gaan er ook geluiden op dat de centrale bank de leenkosten verder wil verhogen.



De renteverhogingen van de ECB werken door in de leningen die banken in de eurozone verstrekken aan huishoudens en bedrijven. Het idee is dat hierdoor minder geld de economie instroomt, wat de inflatie moet afremmen. De keerzijde is dat dit economische groei afremt. ,,Hogere rentes beginnen bedrijven te raken, maar er is geen golf aan faillissementen geweest”, zegt De Guindos, die ook geen signalen heeft dat veilige obligaties ineens risicovoller zijn geworden. ,,Wat betreft huishoudens blijft de sterke arbeidsmarkt steun bieden. Tot dusver gaat alles goed, zou ik zeggen. Maar natuurlijk blijven we de situatie in de gaten houden.”