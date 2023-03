Vissers roepen ‘noodtoestand’ uit met brief aan koning: ‘We worden kapotgemaakt’

De brief is opgesteld door Stichting Tot Behoud Visserij Nederland, EMK, Stichting Visserij en Natuur en het platform ‘Ik, de Burger’. Het is door ruim vierhonderd schippers ondertekend uit Nederland, maar ook door zo'n 45 Duitse en Belgische vissers die vissen in Nederlandse wateren. Nog eens tientallen horecazaken, vishandelaren en scheepswerven ondersteunen de actie.

In de brief staat onder meer in dat er de afgelopen jaren steeds meer beperkende regels vanuit de overheid zijn gekomen. ‘Met de ene na de andere zogenaamde crisis wordt de visser steeds om andere redenen in de tang genomen’, staat in de brief.