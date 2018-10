Vliegtaks: Tickets worden duurder, maar wie profiteert?

Verkoop­groei nieuwe auto's stagneert komend jaar

8:25 De verkoop van personenauto's komt volgend jaar naar verwachting uit op 440.000 stuks. Dat is hetzelfde aantal als in 2018. Ondanks de economische groei in Nederland betekent dit dan ook een stabilisatie, stellen de brancheorganisaties RAI Vereniging en BOVAG in een jaarlijkse prognose.