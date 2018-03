VodafoneZiggo trekt stekker uit analoge tv: binnenkort alleen nog digitaal kijken

Capelle aan den IJssel en omstreken zijn als eerste aan de beurt voor een definitief afscheid van het oude televisiesignaal. Daarna volgen andere regio's. Met de overstap zijn geen extra abonnementskosten voor de klant gemoeid.



Naast de ongeveer 300.000 tv-kijkers die nog niet over zijn op digitaal gebruiken veel mensen het analoge signaal voor de tweede of derde tv in huis. Dat gaat in totaal om 800.000 televisies. Het bedrijf denkt niettemin dat Nederland nu klaar is voor de omschakeling naar digitaal, aldus de zegsvrouw.



Ook oude televisies kunnen digitale televisie aan. Daarvoor krijgen ze een kabelkastje, de zogeheten decoder. De eerste decoder is inbegrepen in de abonnementsprijs, maar mensen die meerdere kabelkastjes nodig hebben voor extra tv's in huis moeten volgens een woordvoerster 29,95 euro per stuk betalen.