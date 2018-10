Volgende week geen directe treinen tussen Utrecht, Rotterdam, Den Haag en Leiden

Geld & Geluk 'Mijn vrouw is behoorlijk goed in geld uitgeven'

14:00 In deze rubriek vragen we lezers naar hun relatie tussen Geld en Geluk. Petra en Jeroen huren een rijtjeshuis in Veldhoven. De kinderen van Jeroen, Roan (14) en Milo (12), zijn er van woensdag tot en met zaterdag.