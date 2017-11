'Volkswagen moet boeten voor dieselgate'

Een compensatie voor de 8 miljoen Volkswagen-rijders die jarenlang in een veel te vervuilende auto hebben rondgereden, zou volgens Bieńkowska de vertrouwensband kunnen helpen herstellen. In Amerika krijgen VW-klanten tot 10.000 dollar compensatie, omdat ze een auto hebben gekocht die niet doet wat werd beloofd en die het milieu veel meer vervuilt dan toegestaan.



In Europa is nooit zo’n regeling gekomen: het bedrijf is er hier juridisch niet toe verplicht, in tegenstelling tot in Amerika. Bieńkowska: ,,Ik heb het niet over bedragen zoals in de VS, die zijn afgedwongen door de regelgeving daar. Het mag ook een aanmerkelijk kleiner bedrag zijn. Maar een uiting van empathie richting de klanten zou gepast zijn.’’