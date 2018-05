Voor een gemiddeld nieuwbouwhuis tel je 320.000 euro neer

De vraag naar nieuwbouw is groot en het aanbod beperkt. De uitkomst laat zich raden: almaar hogere prijzen. Volgens de nieuwste Monitor Koopwoningmarkt over het eerste kwartaal van dit jaar komt het gemiddelde bedrag voor een nieuwbouwhuis inmiddels voor het tweede kwartaal op rij boven het niveau van midden 2008 uit.

Afgezet tegen eind 2016 komt het gemiddelde bedrag 10 procent hoger uit. ,,De druk op de nieuwbouwmarkt is sinds 2005 niet meer zo groot geweest'', constateert hoogleraar Peter Boelhouwer, die nauw betrokken is bij het samenstellen van de monitor. De druk op nieuwbouw is zelfs nóg groter dan die op bestaande woningen.

Volgens de nieuwste cijfers kunnen potentiële kopers nog maar uit een krappe vier aangeboden nieuwbouwwoningen kiezen. En dat aantal dreigt de komende tijd af te nemen, aldus Boelhouwer. Het aantal afgegeven bouwvergunningen loopt namelijk ook terug.

Oplossing

Dat is niet in de laatste plaats een probleem omdat nieuwbouw juist door veel partijen wordt gezien als dé oplossing voor de problemen op de overspannen markt. ,,Maar de nieuwbouwmarkt kan de enorme vraag gewoon niet bijbenen'', luidt de sombere conclusie van de woningdeskundige van de TU Delft.

In het onderzoek is gekeken of de prijsstijgingen druk zetten op de financierbaarheid van nieuwbouwwoning. Mede gezien de verdere aanscherping van de leennormen de afgelopen dagen is dat niet zo'n gekke gedachte.

Verrassend is misschien wel dat - in elk geval voor een deel van de huishoudens - er geen sprake is van financieringsproblemen. Een belangrijke verklaring blijft volgens Boelhouwer de ultralage hypotheekrente. Tussen 2008 en het eerste kwartaal van 2008 is die fors gedaald van 5,5 procent naar 2,3 procent.

Een andere verklaring is de inkomensgroei door de sterkere economie, waardoor automatisch een hoger bedrag geleend kan worden. Tot slot heeft de aanhoudende stijging van de koopprijzen de restschuldproblemen van een grote groep woningeigenaren (grotendeels) opgelost. Minder woningen staan onder water en dat maakt het voor die woningbezitters weer mogelijk om door te stromen.

Starters

Het verhaal over betaalbaarheid en financierbaarheid gaat overigens niet op voor de grote groep starters. Zeker niet, nu zij vanaf 1 januari alle bijkomende kosten (zo'n 6 procent van de koopprijs) voor het kopen van de woning met eigen geld moeten financieren.

Starters hebben sowieso het nakijken op de woningmarkt. Niet alleen grijpen ze vaak naast een koopwoning omdat ze niet aan de voorwaarden voldoen, ook worden huurwoningen meer en meer onbereikbaar. Begin deze week bleek al dat huurverhogingen in de vrije sector aanhouden, ook ver buiten de Randstad.