Voor Open Huizen Dag moet je vooral in Noord-Brabant en Gelderland zijn

Alcohol te koop via Bol.com

3 oktober Bol.com verkoopt vanaf vandaag ook drank. Klanten kunnen via de site onder meer wijn, speciaalbier en sterke drank kopen. Het platform, dat eigendom is van Ahold Delhaize, zegt dat bij aflevering van de drank aan de deur wordt gecontroleerd of de koper wel achttien jaar of ouder is.