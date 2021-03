‘Voorkom dat winkelstraat gatenkaas wordt, kabinet moet regie pakken’

Om spooksteden te voorkomen, is het volgens retailorganisaties als de Raad Nederlandse Detailhandel en Locatus van belang dat het nieuwe kabinet de regie pakt en actief gaat meedenken over het opnieuw inrichten van deze centrumgebieden.

Bijna alle winkels in het net geopende Mall of the Netherlands in Leidschendam zijn verhuurd. Maar dit winkelcentrum vol flitsende flagshipstores is zeker niet representatief voor de gemiddelde winkelstraat in Nederland. In deze straten zal, zo is de verwachting, de Covid-ellende de leegstand verder doen oplopen.

De gemiddelde winkelleegstand bedroeg op 1 maart 7,5 procent. Dat is ongeveer hetzelfde als een jaar geleden. ,,Ondanks langdurige sluitingen, sterk dalende bezoekersaantallen en een zeer grote toename van internetaankopen heeft de markt zich – in ieder geval qua leegstand – redelijk staande kunnen houden’’, zegt Gertjan Slob, directeur van onderzoeksbureau Locatus.

Maar het lijkt een stilte voor de storm. ,,De steunmaatregelen van de overheid werken. Daarnaast is er sprake van uitstel van het betalen van belasting en soms ook van het later betalen van huur. Veel ondernemers hebben ingeteerd op hun reserves en er hoeft straks maar iets te gebeuren en ze vallen alsnog om. De verwachting is dan ook dat de leegstand in de winkelstraten verder zal oplopen, zeker tot 10 procent in 2022. Maar dat is waarschijnlijk nog te optimistisch. Daarom is het zaak dat de overheid qua financiële steun voorlopig een vinger aan de pols houdt. Anders krijgen we echt een kaalslag’’, aldus Slob.

Persoonlijk faillissement

Volgens branchevereniging INretail dreigt ondanks de steun voor duizenden ondernemers met een winkelpand een persoonlijk faillissement. Meer dan de helft van door INretail ondervraagde winkelondernemers zegt persoonlijk aansprakelijk te zijn. De branchclub noemt de uitkomsten van de peiling onder leden alarmerend.

Meer dan de helft van de ondernemers gebruikt inmiddels eigen spaargeld om te kunnen overleven omdat de coronamaatregelen een gezonde bedrijfsvoering onmogelijk maken, constateert INretail verder. Zo spreken ondernemers pensioenreserves aan, laten ze levensverzekeringen en lijfrentepolissen uitkeren, sluiten ze persoonlijke leningen bij commerciële aanbieders af en ze nemen een extra hypotheek op woon- of winkelpand.

De organisatie roept het kabinet en banken eens temeer op om hulp te bieden door de winkels te heropenen maar ook meer coulance toe te passen bij financieringsverzoeken. Ook wil INretail zo snel mogelijke uitbetaling van geld uit regelingen die nog steeds niet of niet 100 procent zijn uitgekeerd maar waar ondernemers wel recht op hebben.

Quote Het is zaak dat de overheid financieel een vinger aan de pols blijft houden bij winkeliers, anders dreigt een kaalslag Gertjan Slob

Om te voorkomen dat doodse centra ontstaan, is het volgens Locatus-voorman Slob zaak dat niet alleen naar steun voor de ondernemers zelf wordt gekeken, maar dat er ook verantwoord wordt omgegaan met de krimp van het aantal vierkante meters winkelruimte. ,,Vastgoedeigenaren zijn niet gek. Die zien, zeker in de Randstad, een enorme vraag naar woningen. Dat levert nu meer geld op dan winkelvastgoed, dus de transformatie naar woningbouw zal in snel tempo doorgaan. Het gevaar ligt op de loer dat winkelstraten veranderen in gatenkazen. Dus in plaats van compacte winkelgebieden, ontstaan gebieden met her en der een winkel, afgewisseld met woningen. Dat is niet aantrekkelijk voor het winkelend publiek. Een dagje winkelen moet leuk blijven, daar gaat ook een belangrijke sociale functie vanuit. Daarom zullen er op het gebied van ruimtelijke ordening duidelijke richtlijnen vanuit Den Haag moeten komen om gatenkaasscenario’s te voorkomen’’, stelt Slob.

Ook directeur Eus Peters van de Raad Nederlandse Detailhandel zegt dat winkeliers, mede doordat consumenten meer via internet winkelen, nu te veel oppervlak hebben. Die ruimte kan wat hem betreft ook worden gebruikt voor woningen. ,,We moeten met elkaar keuzes maken over hoe Nederland ingericht moet worden, en daarbij is centrale regie noodzakelijk. Werk aan de winkel dus voor het nog te vormen kabinet.’’

Gisteren werd in Leidschendam het grootste winkelcentrum van ons land, Mall of the Netherlands, geopend.