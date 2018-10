Voorspelling ING komt uit: Uber wil ook uitzendbureau worden

Uber wil met name werknemers gaan uitlenen voor korte klussen als ober of beveiliger. Momenteel test het techbedrijf de service, die ‘Uber Works’ gaat heten, in Chicago. Eerder dit jaar is ook al in Los Angeles getest.



Of de plannen uiteindelijk resulteren in een nieuw bedrijfsonderdeel, is nog niet besloten, schrijft zakenkrant The Financial Times. Duidelijk is wel dat Uber zijn activiteiten in de aanloop naar zijn beursgang van volgend jaar probeert uit te breiden. Op die manier wordt het bedrijf nog aantrekkelijker voor beleggers.



Eerder startte Uber al de maaltijdbezorgdienst Uber Eats, dat inmiddels wereldwijd in 250 steden actief is, waaronder Amsterdam. De waarde van dat onderdeel alleen wordt door zakenbanken inmiddels geschat op 20 miljard dollar.