Voorspellingen komen nooit uit: 'Kijk maar naar de crisis van 2008'

interview consumentenpsycholoogHet is alsof Nederland langzaam ontwaakt uit een verlengde winterslaap. Hoe ervaart ons brein ‘het nieuwe normaal’ straks in restaurants, op terrassen en - coronaproof - op vakantie? Consumentenpsycholoog Patrick Wessels blikt vooruit.

Het consumentenvertrouwen liet in maart en april de grootste daling ooit zien. Wat zegt dat?

,,Ik hoor op verjaardagen nooit iemand zeggen dat zijn of haar consumentenvertrouwen laag is. Het is een begrip dat leeft onder economen en psychologen. Het gaat over verwachtingen en voorspellingen en die moet je met een korrel zout nemen. Want als er iets is waar we slecht in zijn, is het voorspellen. Kijk de economische prognoses uit het verleden er maar op na: die komen nooit uit.’’

Wat doen die berichten over dalend of stijgend consumentenvertrouwen in psychologisch opzicht?

,,De afgelopen maanden hebben we elkaar een collectieve angst aangepraat. Natuurlijk: werk je in de horeca of reisindustrie en vallen je inkomsten opeens weg, dan is dat erg. Logisch dat je geen grote uitgaven doet. Maar het overgrote deel van de mensen heeft wél een baan en krijgt iedere maand salaris. Die groep heeft weinig reden om zich anders te gaan gedragen, extra te gaan sparen. Dat het wel gebeurt, heeft te maken met de omgeving. Je hoort via de media telkens onheilsberichten, die in de eerste coronaweken op straat werden bevestigd doordat het stil was in steden en veel winkels dicht bleven.’’

Wat gebeurt er dan in onze hersenen?

,,Je brein reageert fel en zegt: ‘Zie je wel, het is echt zo erg’. Als de winkels dicht blijven wordt er immers niks gekocht en verkocht. Maar er werd wél volop gekocht, online namelijk, en de meeste mensen hadden nog hetzelfde bedrag te besteden. Het is een overdreven reactie. Tijdens de kredietcrisis van 2008 riepen ook allerlei mensen dat het nooit meer hetzelfde zou worden. Terwijl het in 2012 economisch alweer lekker liep. In 2013 ging de woningmarkt als een tierelier.’’

Hoe was het de afgelopen periode met je eigen bestedingspatroon?

,,Ik heb een tuinset, een eettafel en een vlonder voor de tuin gekocht. Als je niet op vakantie kunt, als restaurants dicht blijven, ga je op zoek. In ons brein huist een ‘mentale boekhouder’ die zegt: dit is leukedingengeld, daar wil ik iets mee. Je wilt dus best geld uitgeven aan leuke dingen die nog wél kunnen: iets leuks voor in huis bijvoorbeeld. Daarom was het de afgelopen tijd zo druk bij de bouwmarkten en stonden er direct 30.000 mensen in de digitale wachtrij toen de Efteling open zou gaan.’’



Patrick Wessels schreef tijdens de lockdown over zelfdiscipline en hoe lang je die kunt volhouden: wilskracht is een spier, die af en toe ontspanning nodig heeft. Hij pleitte voor ‘gecontroleerde uitspattingen’, incidentele zinloze aankopen als een te dure stofzuiger of een onnodige e-bike, als brandstof voor de wilskracht.

Paspoort Patrick Wessels (31) studeerde Economic & Consumer Psychology, International Business & Management en psychologie. Als copywriter en zelfstandig consumentenpsycholoog vertaalt Wessels wetenschappelijke inzichten naar concrete voorbeelden vanuit de consumentenpsychologie. Hij is columnist bij RTL7 en de Ondernemer, treedt geregeld op in radio- en tv-programma’s en is auteur van het boek Geld maakt wél gelukkig (als je weet hoe je het moet uitgeven). Wessels woont in Rijnsburg. consumentenpsycholoog.nl

Helpt het, dat soort dingen doen?

,,Ja, vergelijk het met afvallen. Dat verloopt bewezen effectiever als je één dag in de week mag zondigen. Zo ook met geld uitgeven: je blijft binnen je budget, maar je staat jezelf ook toe om een keer een onzinnige aankoop te doen. Had ik die vlonder echt nodig? Nou, nee.’’

Betekent het dat we straks, na een periode van binnenblijven en sparen, weer helemaal losgaan? Bijvoorbeeld als we weer mogen reizen? Sommige deskundigen voorspellen een ‘trampoline-effect’: alles wat we gemist hebben, halen we dubbel en dwars terug.

,,Voor velen is reizen waardevol, vanwege het ontspannende effect en omdat we eraan gewend zijn geraakt. Bij veel mensen is het vakantiebudget nog intact, zij wachten tot ze weer mogen reizen. ‘Zomer’, ‘vakantie’ en ‘op reis’ zijn verankerd in ons brein. Zeker als je straks concrete aanwijzingen krijgt over wat wél mogelijk is op vakantie, wordt die reisbehoefte verder aangewakkerd.’’

Blijven we massaal naar de bouwmarkt gaan?

,,Ik ben net zo’n slechte voorspeller als de economen, maar ik verwacht dat het bij de bouwmarkt juist iets rustiger zal worden. Ik heb maar plek voor één vlonder en ben straks wel even uitgeklust. Online shoppen zal blijven groeien. De afgelopen tijd heeft een groep mensen die nog niet eerder online kocht, de angsten overwonnen en ontdekt hoe makkelijk het is.’’

Zullen we meer ‘troostaankopen’ gaan doen?

,,Zeker na een inspanning - zoals zelfdiscipline - vinden we aankopen goed te rechtvaardigen. Sterker nog: ons consumentenbrein kan een aankoop zelfs al rechtvaardigen als we iets van plan zijn te doen. Dus: ‘Ik neem nu alvast een biertje, want ik ga vanavond toch sporten’, dat vindt ons brein heel acceptabel. En iedere aankoop geeft plezier, ook online. De voorpret, het uitpakmoment. Probleem is dat je die pret meestal na een week vergeten bent. Je hebt meer aan ervaringen.’’

Zoals een terras of vakantie?

,,Bijvoorbeeld. Ik hoop dat de sfeer hetzelfde blijft als voor de lockdown. Het gevaar bestaat dat we door alle aanwijzingen en ge- en verboden een soort blijvende mentale mini-stresstoestand zullen ervaren. Dat is niet goed voor het gezelligheidsgevoel. Ik hoop dat ondernemers hun winkel of restaurant zo weten in te richten dat looproutes en gedragingen ‘normaal’ aanvoelen. Niet overal grote pijlen of verbodsborden, maar mensen op een natuurlijk manier hun weg laten vinden.’’

En hoe is het met je eigen consumentenbrein? Ben jij al toe aan een buitenlandse reis?

,,Ja hoor, ik heb tijdens de lockdown al een trip gemist, maar in juli zou ik graag naar Portugal vliegen. Die reisbehoefte, die prikkel, is er gewoon.’’

Is de tijd rijp voor een ander geluid? Durven we straks weer echt te leven?