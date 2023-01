Vrachtwagenchauffeurs van PostNL staken tot zaterdagochtend, pakketjes komen wellicht later

Vrachtwagenchauffeurs van PostNL leggen vanaf vrijdagmorgen tot zaterdagochtend 07.00 uur het werk neer. Vakbond FNV is niet tevreden over een cao die PostNL afsloot met de vakbonden Bond van Post Personeel (BVPP) en het Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV). Die kwamen vorige week overeen dat 18.000 personeelsleden stapsgewijs 9,5 procent loon erbij krijgen.

De Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) reageerde verontwaardigd omdat de vakbond naar eigen zeggen geen uitnodiging had gekregen voor de cao-gesprekken. ,,PostNL-werkers die lid zijn van de FNV worden geschoffeerd op deze manier. De grootste vakbond bij PostNL wordt genegeerd. Dat kunnen we niet over onze kant laten gaan”, aldus de FNV in een persbericht.

Volgens FNV-bestuurder Mariska Exalto loopt de bezorging van pakketten en poststukken vertraging op, maar geldt dit niet voor rouwpost en medische zendingen. Ze verwacht dat tientallen chauffeurs gaan staken. ,,Dat is genoeg om het proces bij PostNL zodanig te verstoren dat ze benauwd worden”, zegt Exalto. De stakende chauffeurs komen vrijdagmiddag van 15.00 uur tot 17.00 uur bijeen bij het FNV-kantoor in Utrecht.

De FNV is niet te spreken over de cao-afspraken die nu op tafel liggen. ,,Onze leden zijn er echt boos over. Ze willen dat de lonen voortaan automatisch mee stijgen met de inflatie, minimaal 14 euro per uur en het afschaffen van de jeugdloonschalen. Daarnaast willen de leden dat uitzendkrachten na negen maanden een vast contract krijgen. PostNL heeft met geen van deze punten ingestemd’, aldus Exalto.

Niet de bestelbusjes

Een woordvoerder van PostNL laat weten dat de stakingen ‘groot transport’ treffen, en dus niet de bestelbusjes van de pakketbezorgers. PostNL wijst op de voorwaarden waaraan de acties moeten voldoen: de essentiële dienstverlening, zoals rouwpost en medische post, moet blijven doorgaan. ,,We houden de situatie in de gaten en proberen eventuele impact van mogelijke acties zo klein mogelijk te houden. We verwachten overigens dat die impact voor klanten en consumenten beperkt zal zijn.‘’

De klacht van FNV is volgens PostNL niet terecht. ,,FNV heeft ons een ultimatum gesteld in november met eisen die van weinig realiteitszin getuigen, ook gezien de situatie waarin PostNL zich bevindt. Wij hebben aangegeven die eisen niet in te kunnen willigen en we hebben hen gevraagd hun eisenpakket te heroverwegen. Daarop heeft FNV ons laten weten uit onderhandeld te zijn.‘’