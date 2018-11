Waarom reclame het primaire verdienmodel van WhatsApp wordt

,,De gebruikers van Facebook worden steeds ouder terwijl er veel jonge gebruikers blijven overstappen op Instagram. Om deze ‘generatie Z’ en millennials goed te kunnen bereiken met advertenties, is dit een logische en slimme stap. WhatsApp is tenslotte een app die iedereen blijft gebruiken. De hele dag door. Of beter nog, we kunnen inmiddels zelfs niet meer zonder. Daarom verwacht ik ook niet dat men massaal zal overstappen op chatdiensten als Facebook Messenger en Telegram.’’



Voor adverteerders ziet Dorreboom eveneens goede kansen. Belangrijkste voorwaarde is wel dat merken op de juiste manier te werk gaan. ,,Ga je er vanuit dat deze advertenties straks daadwerkelijk in het gesprekkenoverzicht van de consument staan, dan moet dit wel op een gepaste manier met de juiste tone of voice. Als adverteerder zit je namelijk gewoon tussen iemand z’n naasten. Je zult als merk dus als een vriend met je potentiële klanten moeten praten.’’



,,Ik zie zeker mogelijkheden voor fashionpartijen met ‘shop nu de nieuwste collectie’ of relevante aanbiedingen op basis van je recente mobiele surfgedrag. Ook biedt het kansen voor bedrijven om bijvoorbeeld nieuwe commercials te testen binnen WhatsAppgroepen. Dit is een heel nieuwe manier van kwalitatief onderzoek doen. Nee, wat mij betreft is dit niet schadelijk voor welke partij dan ook. Deze ontwikkeling past in de hedendaagse tijdgeest als het gaat om adverteren en biedt met name voor adverteerders veel mooie nieuwe kansen’’, aldus Dorreboom.