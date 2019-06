Wanneer krijg jij volgens de nieuwe plannen AOW? Check het hier

Het was een van de hete hangijzers in de pensioenonderhandelingen: de AOW-leeftijd. De bonden hadden aanvankelijk ingezet op bevriezing van de AOW-leeftijd van vijf jaar, maar dat werden er uiteindelijk twee. Daarmee blijft de AOW-leeftijd voorlopig steken op 66 jaar en 4 maanden.



Na die twee jaar stijgt de leeftijd stapsgewijs naar 67 jaar in 2024, drie jaar later dan gepland. Ook na 2024 blijft de AOW-leeftijd stijgen, maar minder snel dan nu nog wettelijk is vastgelegd. Een behoorlijk verschil, want tot dusver ging de AOW-leeftijd in stapjes omhoog naar 67 jaar in 2021, waarna die zou stijgen afhankelijk van de levensverwachting.