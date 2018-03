Wat ging er fout met 'voorbeeldman' Jos Nijhuis?

Schipholbaas Jos Nijhuis, die vandaag in een interview stelde dat hij niet door een vrouw opgevolgd wil worden, was tot voor kort nog een groot voorstander van meer vrouwen aan de top. In een vorig leven was hij zelfs voorzitter van een netwerk dat zich specifiek voor dat doel inzette. In juni noemde hij diversiteit nog een 'non-issue'.

'Meer vrouwen is kwestie van kwaliteit', is de koop boven een groot artikel in De Accountant in december 2006. Een opmerkelijke uitspraak, met de kennis van nu. Diverse malen werd scheidend Schipholtopman Jos Nijhuis geïnterviewd over het belang van meer vrouwen aan de top, en nooit liet hij na om te benadrukken hoe zeer de kwestie hem aan het hart ging.

Op de foto poseert Nijhuis met vier vrouwelijke collega's. Dat zijn er twee meer dan er nu in de Raad van Bestuur van Schiphol zitten, een aantal dat volgens Nijhuis nu het absolute maximum is.

Toen hij het interview aan De Accountant gaf, was Nijhuis voorzitter van het Ambassadeursnetwerk, een inmiddels niet meer bestaand platform dat zich specifiek richtte op het vergroten van het aantal vrouwen aan de top. Dat gebeurde door de inzet van prominenten als Nijhuis. Destijds stelde hij dat vrouwen zorgen voor 'meer kwaliteit' en een 'bredere blik'. ,,De Nederlandse innovatiekracht stijgt wanneer meer vrouwen doorstromen naar de top van het bedrijfsleven.''

Jos Nijhuis was in juni nog een 'voorbeeldman'.

Inmiddels zijn we twaalf jaar verder, maar tot zijn uitspraken van vandaag was Nijhuis nog steeds een voorbeeld als het om vrouwen aan de top ging. In juni 2017 werd hij voor de site topvrouwatwork.nl geïnterviewd door Ingrid Thijssen, bestuursvoorzitter van netwerkbedrijf Alliander. Nijhuis wordt gepresenteerd als een 'voorbeeldman', omdat het percentage topvrouwen bij Schiphol onder zijn leiding is verdrievoudigd, van 10 naar 30 procent.

In het interview noemt Nijhuis diversiteit een 'non-issue'. 'Ik vind het niet meer relevant, want ik stuur er niet meer op', zegt hij onder meer. Over de kracht ervan wil hij eigenlijk niet eens meer praten. 'Als je dat als onderneming niet begrepen hebt, heb je veel andere dingen ook niet begrepen.'

Vanzelf

Het gaat vanzelf, zegt Nijhuis. Als er een managementbriefing of een vacature voor een toppositie is, dan zijn die topvrouwen er gewoon. 'Diversiteit gaat vanzelf, we hebben er geen gedoe meer over.'

Saillant is dat Nijhuis stelt dat er bij de aanstelling van een financieel directeur bij Schiphol vorig jaar niet alleen naar vrouwen gekeken is. Die suggestie werd vandaag wel gewekt, in reactie op de commotie over de uitspraken van Nijhuis.

Uit het interview met Topvrouwen@work: 'Deze keer zei ik tegen de headhunter: ‘Denk erom, ik wil ook kerels zien.’ Ik wilde de vergelijking weer kunnen maken. Uiteindelijk is het weer een vrouw geworden. Prima, maar het had niet gehoeven. Waarom niet? Omdat we het met diversiteit gewoon goed voor elkaar hebben.'

Vandaag stelt Schiphol in een persbericht dat Nijhuis in februari gezegd heeft dat 'bij gelijke geschiktheid de voorkeur uitgaat naar een man’. Ook dat is enigszins vreemd: in juni vond Nijhuis nog dat gelijke geschiktheid niet bestaat. 'Dat vind ik absolute onzin. Ik heb nog nooit kunnen kiezen uit twee gelijk geschikte mensen.'

Uiteindelijk, zei Nijhuis toen, speelt het geslacht geen enkele rol. 'Je moet gewoon zorgen dat je de beste komt, dan kom je er wel.'